Двойнин Михаил Фадеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Двойнин Михаил Фадеевич

Место рождения

???

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Двойнин Фадей

Мать: (Петрова) Аккилина (Акулина)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Двойнин) София

Мать ребёнка: Васса Повитуха Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Двойнин) Пелагея

Мать ребёнка: Васса Повитуха Ивановна

Белгород-Днестровский, Одеська область
г. Аккерман
Рождение ребёнка
06.02.1871

Сын: Двойнин Фёдор

Мать ребёнка: Васса Повитуха Ивановна

Смерть
Неизвестно
Белгород-Днестровский, Одеська область
г. Аккерман

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