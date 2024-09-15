Двойнин Михаил Фадеевич
Место рождения???
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Двойнин Фадей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Двойнин) София
Мать ребёнка: Васса Повитуха Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Двойнин) Пелагея
Мать ребёнка: Васса Повитуха Ивановна
г. Аккерман
Рождение ребёнка
06.02.1871
Сын: Двойнин Фёдор
Мать ребёнка: Васса Повитуха Ивановна
Смерть
Неизвестно
г. Аккерман