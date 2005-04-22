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Владимир Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.11.1940

Дата смерти

22.04.2005

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1940

Отец: Александр Маркович

Мать: Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга АВладимировна

Мать ребёнка: Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна

Место жительства
Неизвестно
Коробовичи, Пуховичский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна

Смерть
22.04.2005
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