Владимир Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.11.1940
Дата смерти22.04.2005
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1940
Отец: Александр Маркович
Мать: Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга АВладимировна
Мать ребёнка: Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна
Место жительства
Неизвестно
Коробовичи, Пуховичский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна
Смерть
22.04.2005