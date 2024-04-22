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Вьялкина Ксения Алексеевна

Место рождения

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Вьялкин Алексей Иванович

Мать: не указана

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
30.07.1874

Дочь: Евдокия Евдокимовна

Отец ребёнка: Вьялкин Евдоким Герасимович

Осташевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
15.06.1877

Сын: Вьялкин Афанасий Евдокимович

Отец ребёнка: Вьялкин Евдоким Герасимович

Осташевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
01.04.1880

Дочь: Мария Евдокимовна

Отец ребёнка: Вьялкин Евдоким Герасимович

Осташевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вьялкин Евдоким Герасимович

Смерть
Неизвестно
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