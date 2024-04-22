Вьялкина Ксения Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Вьялкин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
30.07.1874
Дочь: Евдокия Евдокимовна
Отец ребёнка: Вьялкин Евдоким Герасимович
Рождение ребёнка
15.06.1877
Сын: Вьялкин Афанасий Евдокимович
Отец ребёнка: Вьялкин Евдоким Герасимович
Рождение ребёнка
01.04.1880
Дочь: Мария Евдокимовна
Отец ребёнка: Вьялкин Евдоким Герасимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно