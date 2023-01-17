Мазитов Амир Мухамметович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мазитов Амир Мухамметович

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Место рождения

Менделеевск, Менделеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

11.12.1928

Дата смерти

23.03.1992

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Менделеевск, Менделеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1932 по 1937
Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1937 по 1949
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1949 по 1950
Ереван, Армения
Место жительства
С 1950 по 1955
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1955 по 1979
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
23.03.1992
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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