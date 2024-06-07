Анисимова (Кислухина) Федосия Федоровна 1747 — найти родственников по фамилии на Familio
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Анисимова (Кислухина) Федосия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Глызинской над речкой Петелихой, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1768

Сын: Анисимов Евсей Панфилович

Отец ребёнка: Анисимов Панфил Никитович

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Коробова (Анисимова) Мария Панфиловна

Отец ребёнка: Анисимов Панфил Никитович

Рождение ребёнка
1778

Сын: Анисимов Андрей Панфилович

Отец ребёнка: Анисимов Панфил Никитович

Рождение ребёнка
1784

Дочь: (Анисимова) Варвара Панфиловна

Отец ребёнка: Анисимов Панфил Никитович

Смерть
Неизвестно

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