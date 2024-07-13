Pogačnik Marija Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Pogačnik Marija

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Погачник Матьяж

Отец ребёнка: Pogačnik Ferdinand

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Погачник Милан

Отец ребёнка: Pogačnik Ferdinand

Рождение ребёнка
21.09.1927

Сын: Pogačnik Jože

Отец ребёнка: Pogačnik Ferdinand

Смерть
Неизвестно

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