Pogačnik Marija
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Погачник Матьяж
Отец ребёнка: Pogačnik Ferdinand
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Погачник Милан
Отец ребёнка: Pogačnik Ferdinand
Рождение ребёнка
21.09.1927
Сын: Pogačnik Jože
Отец ребёнка: Pogačnik Ferdinand
Смерть
Неизвестно