Сметанко Григорий Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смерти13.08.1950
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.02.1925
Дочь: Филиппова Екатерина Григорьевна
Мать ребёнка: Сметанко Ксения Ивановна
Новожатково, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
12.03.1927
Дочь: Хоменко Галина Григорьевна
Мать ребёнка: Сметанко Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
05.10.1929
Дочь: Сметанко Надежда Григорьевна
Мать ребёнка: Сметанко Ксения Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сметанко Ксения Ивановна
Смерть
13.08.1950