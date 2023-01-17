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Сметанко Григорий Захарович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

13.08.1950

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.02.1925

Дочь: Филиппова Екатерина Григорьевна

Мать ребёнка: Сметанко Ксения Ивановна

Новожатково, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
12.03.1927

Дочь: Хоменко Галина Григорьевна

Мать ребёнка: Сметанко Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
05.10.1929

Дочь: Сметанко Надежда Григорьевна

Мать ребёнка: Сметанко Ксения Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сметанко Ксения Ивановна

Смерть
13.08.1950
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