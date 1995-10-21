Reisenauer Peter
Место рожденияSaint Anthony, Morton, North Dakota, United States
Дата рождения27.07.1906
Дата смерти31.05.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1906
Отец: Reisenauer Phillipus 'Phillip'
Мать: Rosalia 'Rosa'
Saint Anthony, Morton, North Dakota, United States
Место жительства
1910
Место жительства
1920
Рождение ребёнка
26.02.1930
Мать ребёнка: ?
St. Anthony, Morton North Dakota
Место жительства
1930
Место жительства
1935
Место жительства
1940
Смерть
31.05.1988
Kenosha, Wisconsin, United States
Похороны
1988
All Saints Cemetery, Pleasant Prairie, Kenosha County, Wisconsin, USA