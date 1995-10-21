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Reisenauer Peter

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Место рождения

Saint Anthony, Morton, North Dakota, United States

Дата рождения

27.07.1906

Дата смерти

31.05.1988

Пол

Мужской

Отец

1859 г.р.

Мать

1868 г.р.

Дети

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1906

Отец: Reisenauer Phillipus 'Phillip'

Мать: Rosalia 'Rosa'

Saint Anthony, Morton, North Dakota, United States
Место жительства
1910
Место жительства
1920
Рождение ребёнка
26.02.1930

Сын: Reisenauer Jerome George

Мать ребёнка: ?

St. Anthony, Morton North Dakota
Место жительства
1930
Место жительства
1935
Место жительства
1940
Смерть
31.05.1988
Kenosha, Wisconsin, United States
Похороны
1988
All Saints Cemetery, Pleasant Prairie, Kenosha County, Wisconsin, USA
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