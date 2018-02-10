Галанин Юрий Иванович
Место рождения
Дата рождения17.07.1931
Дата смерти10.02.2018
ПолМужской
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.05.62
Сын: Галанин Олег Юрьевич
Мать ребёнка: Галанина Раиса Георгиевна
Рождение
17.07.1931
Отец: Галанин Иван Михайлович
Рождение ребёнка
16.09.1956
Мать ребёнка: Галанина Раиса Георгиевна
Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.02.2018