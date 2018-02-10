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Галанин Юрий Иванович

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Место рождения

Крутиха, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

17.07.1931

Дата смерти

10.02.2018

Пол

Мужской

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.05.62

Сын: Галанин Олег Юрьевич

Мать ребёнка: Галанина Раиса Георгиевна

Рождение
17.07.1931

Отец: Галанин Иван Михайлович

Мать: Галанина Таисия Федоровна

Крутиха, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
16.09.1956

Сын: Галанин Игорь Юрьевич

Мать ребёнка: Галанина Раиса Георгиевна

Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скородумова Альбина Сергеевна

Смерть
10.02.2018
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