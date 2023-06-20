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Коврижных Василий Коврижных
Коврижных Василий Коврижных
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1735
Пол
Мужской
Отец
Коврижных Зот Коврижных
1697 г.р.
Мать
Коврижных (Гулина) Стефанида Федотовна
1713 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец:
Коврижных Зот Коврижных
Мать:
Коврижных Стефанида Федотовна
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