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Коврижных Василий Коврижных

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Коврижных Зот Коврижных

Мать: Коврижных Стефанида Федотовна

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