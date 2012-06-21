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Петрушина Софья Денисовна

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Место рождения

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Дата рождения

21.06.2012

Пол

Женский

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.2012

Отец: Петрушин Денис Сергеевич

Мать: Петрушина Елена Михайловна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
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