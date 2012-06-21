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Петрушина Софья Денисовна
Петрушина Софья Денисовна
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Древо
Место рождения
Челябинск
, Челябинский, Челябинская область
Дата рождения
21.06.2012
Пол
Женский
Отец
Петрушин Денис Сергеевич
1984 г.р.
Мать
Петрушина (Тепикина) Елена Михайловна
1984 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.2012
Отец:
Петрушин Денис Сергеевич
Мать:
Петрушина Елена Михайловна
Челябинск
, Челябинский, Челябинская область
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