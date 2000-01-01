Яковлева ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлева ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1862 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яковлев Александр

Отец ребёнка: Яковлев Иван Евдокимович

Ушковское село ВерхнеКаинской волости Барнаульского уезда Томской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яковлев Иван Евдокимович

троицкая церковь с. ушковского
Смерть
Неизвестно
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