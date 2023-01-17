Флавицкий Флавиан Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Флавицкий Флавиан Михайлович

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Место рождения

Усмань, Усманский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

18.01.1848

Дата смерти

01.11.1917

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
18.01.1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Усмань, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Место жительства
По 1870
Харьков, Украина
Место жительства
С 1870 по 1873
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1873
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
01.11.1917
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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