Флавицкий Флавиан Михайлович
Место рождения
Дата рождения18.01.1848
Дата смерти01.11.1917
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
По 1870
Харьков, Украина
Место жительства
С 1870 по 1873
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1873
Смерть
01.11.1917