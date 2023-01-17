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Зоров Семен Семенов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861

Отец: Зоров Семен Васильев

Мать: Зорова Василиса Степанова

Рождение ребёнка
Около 1869

Сын: Зоров Михаил Семенов

Мать ребёнка: Зорова Евдокия Евстигнеева

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Зоров Василий Семенов

Мать ребёнка: Зорова Евдокия Евстигнеева

Рождение ребёнка
15.11.1894

Сын: Зоров Александр Семенов

Мать ребёнка: Зорова Евдокия Евстигнеева

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
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