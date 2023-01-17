Зоров Семен Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861
Отец: Зоров Семен Васильев
Рождение ребёнка
Около 1869
Сын: Зоров Михаил Семенов
Мать ребёнка: Зорова Евдокия Евстигнеева
Рождение ребёнка
1892
Мать ребёнка: Зорова Евдокия Евстигнеева
Рождение ребёнка
15.11.1894
Мать ребёнка: Зорова Евдокия Евстигнеева
Смерть
Неизвестно