Воротынцева Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиВычислено 1974
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пономаренко Семён
Мать: Пономаренко ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Воротынцев Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Воротынцев Федор
Рождение ребёнка
15.05.1935
Сын: Воротынцев Василий Федорович
Отец ребёнка: Воротынцев Федор
Смерть
Вычислено 1974