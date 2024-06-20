Воротынцева Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воротынцева Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Вычислено 1974

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

1935 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пономаренко Семён

Мать: Пономаренко ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Воротынцев Федор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воротынцев Федор

Рождение ребёнка
15.05.1935

Сын: Воротынцев Василий Федорович

Отец ребёнка: Воротынцев Федор

Смерть
Вычислено 1974

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