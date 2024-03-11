Камалов Камалидин Абдумажитович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Камалов Камалидин Абдумажитович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ФУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1981

Отец: Камалов Абдумажит

Мать: Нурова Хакима

Рождение ребёнка
13.12.2014

Сын: Камалов Нурсаид Камалидинович

Мать ребёнка: Умарова Фируза

Рождение ребёнка
21.12.2016

Дочь: Камалова Аиша Камалидиновна

Мать ребёнка: Умарова Фируза

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Умарова Фируза

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