Камалов Камалидин Абдумажитович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1981
Отец: Камалов Абдумажит
Мать: Нурова Хакима
Рождение ребёнка
13.12.2014
Сын: Камалов Нурсаид Камалидинович
Мать ребёнка: Умарова Фируза
Рождение ребёнка
21.12.2016
Дочь: Камалова Аиша Камалидиновна
Мать ребёнка: Умарова Фируза
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Умарова Фируза