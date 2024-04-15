Белокур (Жевица ?) Лукерья (Гликерия) Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белокур (Жевица ?) Лукерья (Гликерия) Герасимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.11.1876 ст.

Муж: Белокур Яков Федорович

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
19.10.1879 ст.

Сын: Белокур Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Белокур Яков Федорович

Николаевка, Сумська область
Рождение ребёнка
01.11.1882 ст.

Дочь: Белокур Анастасия Яковлевна

Отец ребёнка: Белокур Яков Федорович

Николаевка, Сумська область
Рождение ребёнка
14.08.1885 ст.

Сын: Белокур Демид Яковлевич

Отец ребёнка: Белокур Яков Федорович

Николаевка, Сумська область
Место жительства
Неизвестно
Николаевка, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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