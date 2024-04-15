Белокур (Жевица ?) Лукерья (Гликерия) Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
05.11.1876 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
19.10.1879 ст.
Отец ребёнка: Белокур Яков Федорович
Рождение ребёнка
01.11.1882 ст.
Дочь: Белокур Анастасия Яковлевна
Отец ребёнка: Белокур Яков Федорович
Рождение ребёнка
14.08.1885 ст.
Отец ребёнка: Белокур Яков Федорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно