Логунова (Игнатенкова) Надежда
Место рождения
Дата рождения?.09.1914
Дата смерти26.10.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1914
Отец: Игнатенков Семен
Мать: Евдокия
Рождение ребёнка
10.11.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Логунов Алесандр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Логунов Алесандр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Логунов Алесандр
Смерть
26.10.1994