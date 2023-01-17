Логунова (Игнатенкова) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логунова (Игнатенкова) Надежда

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Место рождения

Кудлей, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

?.09.1914

Дата смерти

26.10.1994

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1916 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1914

Отец: Игнатенков Семен

Мать: Евдокия

Кудлей, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
10.11.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Логунов Алесандр

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Логунов Алесандр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Логунов Алесандр

Смерть
26.10.1994
Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
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