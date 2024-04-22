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Зайчук Петр Степанович

Место рождения

Каменец-Подольский, Хмельницька область

Дата рождения

1898

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Каменец-Подольский, Хмельницька область
Рождение ребёнка
08.08.1925

Сын: Зайчук Станислав Петрович

Мать ребёнка: Зайчук Акулина Михайловна

Рогозна, Київська область
Рождение ребёнка
1929

Сын: Зайчук Петр Петрович

Мать ребёнка: Зайчук Акулина Михайловна

Камышановский, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.04.1937

Сын: Зайчук Иван Петрович

Мать ребёнка: Зайчук Акулина Михайловна

Новохопёрск, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Военная служба
Между 1941 и 1944
ВОВ
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайчук Акулина Михайловна

Смерть
1944
Новоставцы, Тернопільська область
Пропал без вести
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