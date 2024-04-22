Зайчук Петр Степанович
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смерти1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Рождение ребёнка
08.08.1925
Сын: Зайчук Станислав Петрович
Мать ребёнка: Зайчук Акулина Михайловна
Рогозна, Київська область
Рождение ребёнка
1929
Сын: Зайчук Петр Петрович
Мать ребёнка: Зайчук Акулина Михайловна
Камышановский, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.04.1937
Сын: Зайчук Иван Петрович
Мать ребёнка: Зайчук Акулина Михайловна
Новохопёрск, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Военная служба
Между 1941 и 1944
ВОВ
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1944
Новоставцы, Тернопільська область
Пропал без вести