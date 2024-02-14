Суюш
Место рожденияд.Чембилей
Дата рождения1690
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1727
Сын: Сююшев Юлдаш
Мать ребёнка: (Юртаева) Амина
Рождение ребёнка
1753
Сын: Сююшев Зайнил
Мать ребёнка: (Юртаева) Амина
Рождение ребёнка
1756
Сын: Сююшев Абдрахман
Мать ребёнка: (Юртаева) Амина
Смерть
Неизвестно