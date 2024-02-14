Суюш — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суюш

Место рождения

д.Чембилей

Дата рождения

1690

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1727

Сын: Сююшев Юлдаш

Мать ребёнка: (Юртаева) Амина

Рождение ребёнка
1753

Сын: Сююшев Зайнил

Мать ребёнка: (Юртаева) Амина

Рождение ребёнка
1756

Сын: Сююшев Абдрахман

Мать ребёнка: (Юртаева) Амина

Смерть
Неизвестно

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