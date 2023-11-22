Ланцова (Андреева) Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ланцова (Андреева) Мария Андреевна

Место рождения

д. Покровское Пожеревицкого района Псковской области

Дата рождения

24.06.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1859 г.р.

Мать

1877 г.р.

Муж

1907 г.р.

Дети

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Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1910

Отец: Никитин Андрей Никитич

Мать: Никитина Евдокия Васильевна

д. Покровское Пожеревицкого района Псковской области
Бракосочетание
20.02.1930

Муж: Ланцов Василий Иванович

п. Дедовичи Псковской области
Рождение ребёнка
Около ?.07.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ланцов Василий Иванович

Рождение ребёнка
25.02.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ланцов Василий Иванович

Смерть
Неизвестно
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