Ланцова (Андреева) Мария Андреевна
Место рожденияд. Покровское Пожеревицкого района Псковской области
Дата рождения24.06.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1910
д. Покровское Пожеревицкого района Псковской области
Бракосочетание
20.02.1930
п. Дедовичи Псковской области
Рождение ребёнка
Около ?.07.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ланцов Василий Иванович
Рождение ребёнка
25.02.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ланцов Василий Иванович
Смерть
Неизвестно