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Моклоков Степан Родионович

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Место рождения

Бутаки, Угличский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Около 1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817

Отец: Моклоков Родион Фёдорович

Мать: не указана

Бутаки, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Моклокова Александра Степановна

Мать ребёнка: не указана

Бутаки, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Моклоков Василий Степанович

Мать ребёнка: не указана

Бутаки, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1863

Дочь: Моклокова Ольга Степановна

Мать ребёнка: не указана

Бутаки, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1869

Сын: Моклоков Ермолай Степанович

Мать ребёнка: не указана

Бутаки, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1873

Сын: Моклоков Алексей Степанович

Мать ребёнка: не указана

Бутаки, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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