Моклоков Степан Родионович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817
Отец: Моклоков Родион Фёдорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Моклокова Александра Степановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1848
Сын: Моклоков Василий Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1863
Дочь: Моклокова Ольга Степановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1869
Сын: Моклоков Ермолай Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1873
Сын: Моклоков Алексей Степанович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно