Александра Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлександра Григорьевна

Александра Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Детюк Ирина Владимировна

Отец ребёнка: Детюк Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Детюк Геннадий Владимирович

Отец ребёнка: Детюк Владимир Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Детюк Владимир Михайлович

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