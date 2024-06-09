Карнаухов Олег Юрьевич
мужской, родился 23.08.1965
умер 23.05.1989
ОтецКарнаухов Юрий Иннокентьевич29.02.1940 г.р.
МатьКарнаухова (Куцко) Мария Алексеевна04.04.1944 г.р.
Супруги
Карнаухова (Зуева) Марина Владимировна12.03.1968 г.р.
Дети
Карнаухов Игорь Олегович01.05.1987 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1965
Бракосочетание
22.05.1986
Рождение ребёнка
01.05.1987
Мать ребёнка: Карнаухова (Зуева) Марина Владимировна
Смерть
23.05.1989