Карнаухов Олег Юрьевич 23.08.1965 — найти родственников по фамилии на Familio

Карнаухов Олег Юрьевич

Автор
ДК
Карнаухова Д.

мужской, родился 23.08.1965

умер 23.05.1989

Отец
Карнаухов Юрий Иннокентьевич29.02.1940 г.р.
Мать
Карнаухова (Куцко) Мария Алексеевна04.04.1944 г.р.
Супруги
Карнаухова (Зуева) Марина Владимировна12.03.1968 г.р.
Дети
Карнаухов Игорь Олегович01.05.1987 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1965

Отец: Карнаухов Юрий Иннокентьевич

Мать: Карнаухова (Куцко) Мария Алексеевна

Бракосочетание
22.05.1986

Жена: Карнаухова (Зуева) Марина Владимировна

Рождение ребёнка
01.05.1987

Сын: Карнаухов Игорь Олегович

Мать ребёнка: Карнаухова (Зуева) Марина Владимировна

Смерть
23.05.1989

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