Шлейхер (Сопельцева) Галина Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шлейхер (Сопельцева) Галина Сидоровна

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Место рождения

Курганская область, Сафакулевский район, совхоз Яланский

Дата рождения

16.05.1938

Дата смерти

15.05.2005

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1938

Отец: Сопельцев Сидор Константинович

Мать: Сопельцева Анастасия Ивановна

Курганская область, Сафакулевский район, совхоз Яланский
Бракосочетание
05.01.1960

Муж: Шлейхер Иван Романович

Курганская область, Сафакулевский район, с. Камышное
Смерть
15.05.2005
Курганская область, Сафакулевский район, с. Камышное
Похороны
Неизвестно
Курганская область, Сафакулевский район, с. Камышное
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