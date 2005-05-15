Шлейхер (Сопельцева) Галина Сидоровна
Место рожденияКурганская область, Сафакулевский район, совхоз Яланский
Дата рождения16.05.1938
Дата смерти15.05.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1938
Курганская область, Сафакулевский район, совхоз Яланский
Бракосочетание
05.01.1960
Курганская область, Сафакулевский район, с. Камышное
Смерть
15.05.2005
Курганская область, Сафакулевский район, с. Камышное
Похороны
Неизвестно
Курганская область, Сафакулевский район, с. Камышное