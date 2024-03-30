Швецов Алексей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.03.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.09.2012
Дочь: Швецова Ирина Алексеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.01.2022
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности