Швецов Алексей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Швецов Алексей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.03.1981

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.09.2012

Дочь: Швецова Ирина Алексеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.01.2022

Сын: Швецов Марк Алексеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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