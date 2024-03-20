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Enmann Wilhelm Ferdinand

Место рождения

Митава, Курляндия, Российская Империя

Дата рождения

1786

Дата смерти

22.10.1862

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1779 г.р.

Дети

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Митава, Курляндия, Российская Империя
Работа или профессия
С ?.06.1814 по 20.03.1828
Wolmar
Аптекарь
Работа или профессия
По ?.06.1814
Mitau, Курляндия, Российская Империя
Провизор
Место жительства
?.06.1814
Митава, Курляндия, Российская Империя
Бракосочетание
04.03.1817

Жена: Enmann Constantie Elisabeth

Вольмар, Лифляндия, Российская Империя
Рождение ребёнка
19.04.1817

Сын: Enmann Alexander Ferdinand (Александр Васильевич)

Мать ребёнка: Enmann Constantie Elisabeth

Wolmar, Лифляндия, Российская Империя
Рождение ребёнка
21.05.1821

Сын: Enmann Theodor Wilhelm

Мать ребёнка: Enmann Constantie Elisabeth

Wolmar, Лифляндия, Российская Империя
Смерть
22.10.1862
Пернов, Лифляндия, Российская Империя
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