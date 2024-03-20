Enmann Wilhelm Ferdinand
Место рожденияМитава, Курляндия, Российская Империя
Дата рождения1786
Дата смерти22.10.1862
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Работа или профессия
С ?.06.1814 по 20.03.1828
Wolmar
Аптекарь
Работа или профессия
По ?.06.1814
Mitau, Курляндия, Российская Империя
Провизор
Место жительства
?.06.1814
Митава, Курляндия, Российская Империя
Бракосочетание
04.03.1817
Вольмар, Лифляндия, Российская Империя
Рождение ребёнка
19.04.1817
Сын: Enmann Alexander Ferdinand (Александр Васильевич)
Мать ребёнка: Enmann Constantie Elisabeth
Wolmar, Лифляндия, Российская Империя
Рождение ребёнка
21.05.1821
Мать ребёнка: Enmann Constantie Elisabeth
Wolmar, Лифляндия, Российская Империя
Смерть
22.10.1862
Пернов, Лифляндия, Российская Империя