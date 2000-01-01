Совков Александр Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Совков Александр Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1878 г.р.

Жена

1912 г.р.

Дети

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Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Совков Фёдор Прокофьевич

Мать: Совкова Варвара Ильинична

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Совкова Анисья Антоновна

Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Совкова Анисья Антоновна

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Совкова Анисья Антоновна

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Совкова Анисья Антоновна

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Совкова Анисья Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Совкова Анисья Антоновна

Смерть
Неизвестно
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