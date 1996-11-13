Ковтун Владимир Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКовтун Владимир Васильевич

Ковтун Владимир Васильевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.12.1949

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1949

Отец: Ковтун Василий Тихонович

Мать: Апоняйкина Мария Дмитриевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close