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Ковтун Владимир Васильевич
Ковтун Владимир Васильевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.12.1949
Пол
Мужской
Отец
Ковтун Василий Тихонович
1923 г.р.
Мать
Апоняйкина Мария Дмитриевна
1913 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
26.12.1949
Отец:
Ковтун Василий Тихонович
Мать:
Апоняйкина Мария Дмитриевна
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