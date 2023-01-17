Днепров (Поганкин) Петр Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Днепров (Поганкин) Петр Алексеевич

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Место рождения

Островка, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

16.01.1919

Дата смерти

23.07.1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Островка, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1946 по 1974
Киев, Украина
Смерть
23.07.1974
Киев, Украина
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