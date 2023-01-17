Днепров (Поганкин) Петр Алексеевич
Место рождения
Дата рождения16.01.1919
Дата смерти23.07.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1946 по 1974
Киев, Украина
Смерть
23.07.1974
Киев, Украина