Василий Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий Игнатьевич

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Место рождения

Россия, Самарская область, Тольятти и Ставропольский район, с.Кондаковка

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия, Самарская область, Тольятти и Ставропольский район, с.Кондаковка
Рождение ребёнка
Около 1813 ст.

Дочь: Каляганова Анна Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Россия, Самарская область, Тольятти и Ставропольский район, с.Кондаково
Смерть
Неизвестно
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