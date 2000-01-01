Василий Игнатьевич
Место рожденияРоссия, Самарская область, Тольятти и Ставропольский район, с.Кондаковка
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия, Самарская область, Тольятти и Ставропольский район, с.Кондаковка
Рождение ребёнка
Около 1813 ст.
Дочь: Каляганова Анна Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Россия, Самарская область, Тольятти и Ставропольский район, с.Кондаково
Смерть
Неизвестно