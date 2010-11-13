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Белов Даниил Витальевич
Белов Даниил Витальевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.11.2010
Пол
Мужской
Отец
Белов Виталий Геннадьевич
1987 г.р.
Мать
Белова Юлия Владимировна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.2010
Отец:
Белов Виталий Геннадьевич
Мать:
Белова Юлия Владимировна
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