Ларионов Алексей Васильевич
Место рождения
Дата рождения18.03.1920
Дата смерти1978
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1920
Отец: Ларионов Василий Иванович
Мать: не указана
Место жительства
С 1920 по 1946
Работа или профессия
До 04.12.1942
Работа на Мордовщиковском судостроительном заводе
Военная служба
С 04.12.1942 по 19.10.1945
Кулебаки, город Кулебаки, Нижегородская область
Мобилизирован Кулебакским райвоенкоматом и направлен в первую запасную стрелковую бригаду
Образование
После 05.12.1942
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Окончание краткосрочных курсов, с присвоением звания "Младшего лейтенанта", с последующим назначением на второй Украинский фронт командиром взвода пулеметной роты 475-го стрелкового полка 53-й Новоукр... Показать все
Получение воинского звания/чина
После 06.12.1942
Присвоено звание "Младшего лейтенанта"
Военная награда
14.04.1945
За личное мужество при овладении населённым пунктом Дейчхеслау награждён орденом Красной Звезды
Военная служба
09.05.1945
Победу встретил в Германии
Военная награда
09.05.1945
Награждён медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Военная награда
09.06.1945
Награждён медалью «За взятие Вены»
Вступление в колхоз
После 19.10.1945
Работа в Малышевском колхозе
Работа или профессия
После 1946
Работа крановщиком на судостроительном заводе «Ока»
Место жительства
С 1946 по 1978
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ларионов Александр Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Получение воинского звания/чина
Неизвестно
Присвоено звание "Лейтенанта"
Смерть
1978