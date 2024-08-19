Goriainova (Braun Бpayн) Maria Aleksandrovna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Goriainova (Braun Бpayн) Maria Aleksandrovna

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

1926

Пол

Женский

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горяинова (Goriainov Горяинов) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Goriainov Vasilij Nikolajevich Николаевич

Рождение ребёнка
03.09.1874

Сын: Горяинов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Goriainov Vasilij Nikolajevich Николаевич

Рождение ребёнка
14.01.1876

Дочь: Tolstoy (Goryainova Горяинова Goriainov Горяинов) Ekaterina Katya Vasiljevna

Отец ребёнка: Goriainov Vasilij Nikolajevich Николаевич

Рождение ребёнка
21.11.1879

Сын: Горяинов Георгий (Юрий) Васильевич

Отец ребёнка: Goriainov Vasilij Nikolajevich Николаевич

Рождение ребёнка
1885

Сын: Горяинов Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Goriainov Vasilij Nikolajevich Николаевич

Рождение ребёнка
30.10.1892

Дочь: Боборыкина (Горяинова Goriainov Горяинов) Евгения Васильевна

Отец ребёнка: Goriainov Vasilij Nikolajevich Николаевич

Смерть
1926

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