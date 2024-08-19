Goriainova (Braun Бpayн) Maria Aleksandrovna
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смерти1926
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.09.1874
Сын: Горяинов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Goriainov Vasilij Nikolajevich Николаевич
Рождение ребёнка
14.01.1876
Дочь: Tolstoy (Goryainova Горяинова Goriainov Горяинов) Ekaterina Katya Vasiljevna
Отец ребёнка: Goriainov Vasilij Nikolajevich Николаевич
Рождение ребёнка
21.11.1879
Сын: Горяинов Георгий (Юрий) Васильевич
Отец ребёнка: Goriainov Vasilij Nikolajevich Николаевич
Рождение ребёнка
1885
Сын: Горяинов Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Goriainov Vasilij Nikolajevich Николаевич
Рождение ребёнка
30.10.1892
Смерть
1926