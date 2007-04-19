Одоева Клавдия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.08.1925
Дата смерти19.04.2007
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1925
Отец: Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.05.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Одоев Петр Михайлович
Россия, дер. Федотовская, Шенкурского района, Архангельской области
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.04.2007
Шенкурск, 165160, Россия
Похороны
Неизвестно
Шенкурск, 165160, Россия