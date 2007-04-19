Одоева Клавдия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Одоева Клавдия Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.08.1925

Дата смерти

19.04.2007

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1927 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1925

Отец: Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.05.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Одоев Петр Михайлович

Россия, дер. Федотовская, Шенкурского района, Архангельской области
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Одоев Петр Михайлович

Смерть
19.04.2007
Шенкурск, 165160, Россия
Похороны
Неизвестно
Шенкурск, 165160, Россия
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