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Семён Тихонович
Семён Тихонович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1801
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Тихон Николаевич
1773 г.р.
Мать
Васса Тихоновна
1772 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец:
Тихон Николаевич
Мать:
Васса Тихоновна
Смерть
Неизвестно
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