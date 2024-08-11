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Шабельский Павел Иванович

Место рождения

Молдавия, с.Рошканы

Дата рождения

10.01.1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1847

Отец: Шабельский Иван Павлович

Мать: Шабельская София Ивановна

Бракосочетание
13.11.1874

Жена: (Комизовская) Анна Корнилиевна

Рождение ребёнка
25.11.1875

Сын: Шабельский Леонид Павлович

Мать ребёнка: (Комизовская) Анна Корнилиевна

Развод
Около 1883

Жена: (Комизовская) Анна Корнилиевна

Бракосочетание
После 1884

Жена: Шабельская (Крюкова) Александра Михайловна

Рождение ребёнка
25.04.1885

Сын: Шабельский Владимир Павлович

Мать ребёнка: Шабельская (Крюкова) Александра Михайловна

Рождение ребёнка
21.04.1886

Дочь: (Шабельская) Елена Павловна

Мать ребёнка: Шабельская (Крюкова) Александра Михайловна

Рождение ребёнка
19.10.1887

Сын: Шабельский Иван Павлович

Мать ребёнка: Шабельская (Крюкова) Александра Михайловна

Смерть
Неизвестно

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