Шабельский Павел Иванович
Место рожденияМолдавия, с.Рошканы
Дата рождения10.01.1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1847
Бракосочетание
13.11.1874
Рождение ребёнка
25.11.1875
Сын: Шабельский Леонид Павлович
Мать ребёнка: (Комизовская) Анна Корнилиевна
Развод
Около 1883
Бракосочетание
После 1884
Рождение ребёнка
25.04.1885
Сын: Шабельский Владимир Павлович
Мать ребёнка: Шабельская (Крюкова) Александра Михайловна
Рождение ребёнка
21.04.1886
Дочь: (Шабельская) Елена Павловна
Мать ребёнка: Шабельская (Крюкова) Александра Михайловна
Рождение ребёнка
19.10.1887
Мать ребёнка: Шабельская (Крюкова) Александра Михайловна
Смерть
Неизвестно