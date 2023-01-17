Куценко Федор Аникеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куценко Федор Аникеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1895 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1914

Сын: Куценко Василий Федорович

Мать ребёнка: Ануфриева Екатерина Прохоровна

Знаменка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ануфриева Екатерина Прохоровна

Смерть
Неизвестно
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