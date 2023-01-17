Бурсук Михаил Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1929
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бурсук Кирилл Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.04.1919
Дочь: Черникова Александра Михайловна
Мать ребёнка: Бурсук Наталия Емелиановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Барсук Таисья Михайловна
Мать ребёнка: Бурсук Наталия Емелиановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Барсук Василий Михайлович
Мать ребёнка: Бурсук Наталия Емелиановна
Смерть
Около 1929