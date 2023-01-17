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Бурсук Михаил Кириллович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1929

Пол

Мужской

Добавил:

ДЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бурсук Кирилл Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.04.1919

Дочь: Черникова Александра Михайловна

Мать ребёнка: Бурсук Наталия Емелиановна

Новощербиновская, Щербиновский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Барсук Таисья Михайловна

Мать ребёнка: Бурсук Наталия Емелиановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бурсук Наталия Емелиановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барсук Василий Михайлович

Мать ребёнка: Бурсук Наталия Емелиановна

Смерть
Около 1929
Новощербиновская, Щербиновский муниципальный район, Краснодарский край
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