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Дружинин Иван Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1705

Дата смерти

1759

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705

Отец: Дружинин Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1738

Сын: Дружинин Яков Иванович

Мать ребёнка: Дружинина Домника Фаддеевна

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1749

Сын: Дружинин Тимофей Иванович

Мать ребёнка: Дружинина Домника Фаддеевна

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Фекла Ивановна

Мать ребёнка: Дружинина Домника Фаддеевна

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дружинина Домника Фаддеевна

Место жительства
Неизвестно
Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
1759
Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
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