Дружинин Иван Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1705
Дата смерти1759
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705
Отец: Дружинин Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1738
Мать ребёнка: Дружинина Домника Фаддеевна
Рождение ребёнка
1749
Сын: Дружинин Тимофей Иванович
Мать ребёнка: Дружинина Домника Фаддеевна
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Фекла Ивановна
Мать ребёнка: Дружинина Домника Фаддеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1759