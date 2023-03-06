Головин Иоанн Матфеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Головин Матфей Силович
Мать: Головина Дарья Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Головин Иов Иванович
Мать ребёнка: Головина Матрона Филиппова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Головина) Агафья Ивановна
Мать ребёнка: Головина Матрона Филиппова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Головина) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Головина Матрона Филиппова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Головин Феоктист Иванович
Мать ребёнка: Головина Матрона Филиппова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Головина Матрона Филиппова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Головина) Васса Ивановна
Мать ребёнка: Головина Матрона Филиппова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Головина) Афонасия Ивановна
Мать ребёнка: Головина Матрона Филиппова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно