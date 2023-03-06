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Головин Иоанн Матфеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Головин Матфей Силович

Мать: Головина Дарья Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Головин Иов Иванович

Мать ребёнка: Головина Матрона Филиппова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Головина) Агафья Ивановна

Мать ребёнка: Головина Матрона Филиппова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Головина) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Головина Матрона Филиппова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Головин Феоктист Иванович

Мать ребёнка: Головина Матрона Филиппова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Головин Даниель Иванович

Мать ребёнка: Головина Матрона Филиппова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Головина) Васса Ивановна

Мать ребёнка: Головина Матрона Филиппова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Головина) Афонасия Ивановна

Мать ребёнка: Головина Матрона Филиппова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Головина Матрона Филиппова

Смерть
Неизвестно

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