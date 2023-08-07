Бабин Петр Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Бабин Петр Иванов
Мать: Бабина Матрёна
Рождение ребёнка
1831
Сын: Бабин Игнат Петров
Мать ребёнка: Бабина Пелагея Артёмова
Рождение ребёнка
1833
Сын: Бабие Иван Петров
Мать ребёнка: Бабина Пелагея Артёмова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бабина Пелагея Артёмова
Смерть
Неизвестно