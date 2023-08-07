Бабин Петр Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабин Петр Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Бабин Петр Иванов

Мать: Бабина Матрёна

Рождение ребёнка
1831

Сын: Бабин Игнат Петров

Мать ребёнка: Бабина Пелагея Артёмова

Рождение ребёнка
1833

Сын: Бабие Иван Петров

Мать ребёнка: Бабина Пелагея Артёмова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабина Пелагея Артёмова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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