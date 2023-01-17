Шолохов (Кузнецов) Михаил Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шолохов (Кузнецов) Михаил Александрович

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Место рождения

Вешенская, Шолоховский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

11.05.1905

Дата смерти

21.02.1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Вешенская, Шолоховский муниципальный район, Ростовская область
Место жительства
С 1905
Вешенская, Шолоховский муниципальный район, Ростовская область
Место жительства
С 1914 по 1915
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1915 по 1918
Богучар, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Место жительства
С 1918 по 1919
Вешенская, Шолоховский муниципальный район, Ростовская область
Место жительства
С 1920 по 1923
Каргинская, Боковский муниципальный район, Ростовская область
Место жительства
С 1923 по 1932
Каргинская, Боковский муниципальный район, Ростовская область
Место жительства
С 1923 по 1923
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1932
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Смерть
21.02.1984
Вешенская, Шолоховский муниципальный район, Ростовская область
Место жительства
По 1984
Вешенская, Шолоховский муниципальный район, Ростовская область
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