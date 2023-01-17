Шолохов (Кузнецов) Михаил Александрович
Место рождения
Дата рождения11.05.1905
Дата смерти21.02.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1905
Место жительства
С 1914 по 1915
Место жительства
С 1915 по 1918
Богучар, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Место жительства
С 1918 по 1919
Место жительства
С 1920 по 1923
Место жительства
С 1923 по 1932
Место жительства
С 1923 по 1923
Место жительства
С 1932
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Смерть
21.02.1984
Место жительства
По 1984