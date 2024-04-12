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Оглоблин Илья Павлович

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Оглоблин Павел Степанович

Мать: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Оглоблин (приемыш , Осужден И В Бегах) Петр Ионович

Мать ребёнка: Оглоблина Васса

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Васса Ильинична

Мать ребёнка: Оглоблина Васса

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Оглоблина Васса

Смерть
Неизвестно
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