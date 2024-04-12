Оглоблин Илья Павлович
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Оглоблин Павел Степанович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1826
Сын: Оглоблин (приемыш , Осужден И В Бегах) Петр Ионович
Мать ребёнка: Оглоблина Васса
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Васса Ильинична
Мать ребёнка: Оглоблина Васса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Оглоблина Васса
Смерть
Неизвестно