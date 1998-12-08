Бородич Мария Петровна 14.06.1932 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бородич Мария Петровна

Место рождения

Красинка, Тюхтетский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

14.06.1932

Дата смерти

08.12.1998

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1932

Отец: Бородич Петр

Мать: Мать

Красинка, Тюхтетский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Охотник Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Охотник Дмитрий Антонович

Рождение ребёнка
25.09.1951

Сын: Охотник Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Охотник Дмитрий Антонович

Тюхтет, Тюхтетский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
08.04.1958

Дочь: Охотник Галина Дмитриевна

Отец ребёнка: Охотник Дмитрий Антонович

Рождение ребёнка
08.04.1968

Дочь: Охотник Светлана Дмитриевна

Отец ребёнка: Охотник Дмитрий Антонович

Смерть
08.12.1998

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