Бородич Мария Петровна
Место рождения
Дата рождения14.06.1932
Дата смерти08.12.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1932
Отец: Бородич Петр
Мать: Мать
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Охотник Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Охотник Дмитрий Антонович
Рождение ребёнка
25.09.1951
Сын: Охотник Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Охотник Дмитрий Антонович
Тюхтет, Тюхтетский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
08.04.1958
Дочь: Охотник Галина Дмитриевна
Отец ребёнка: Охотник Дмитрий Антонович
Рождение ребёнка
08.04.1968
Дочь: Охотник Светлана Дмитриевна
Отец ребёнка: Охотник Дмитрий Антонович
Смерть
08.12.1998