Хоруженко Тамара Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хоруженко Тамара Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.?

Дата смерти

02.11.1985

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

ДХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.12.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
30.11.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
02.11.1985
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