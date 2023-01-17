Хоруженко Тамара Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.08.?
Дата смерти02.11.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.12.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.11.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
02.11.1985