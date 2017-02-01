Бондарь (Титенок) Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондарь (Титенок) Светлана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.07.1963

Дата смерти

01.02.2017

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1963

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.03.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бондарь Николай

Смерть
01.02.2017
Россия, Приморский край, с. Камень-Рыболов
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Россия, Приморский край, с. Камень-Рыболов
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