Бондарь (Титенок) Светлана
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.07.1963
Дата смерти01.02.2017
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1963
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.03.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бондарь Николай
Смерть
01.02.2017
Россия, Приморский край, с. Камень-Рыболов
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Россия, Приморский край, с. Камень-Рыболов