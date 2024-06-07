Зайков Федот Семенович 1721 — найти родственников по фамилии на Familio
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Зайков Федот Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1721

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: Зайков Семен Давыдович

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Баевской, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1754

Дочь: (Зайкова) Ульяния Федотовна

Мать ребёнка: Зайкова Евдокия Прокопьевна

Рождение ребёнка
1758

Сын: Зайков Никифор Федотович

Мать ребёнка: Зайкова Евдокия Прокопьевна

Рождение ребёнка
1761

Дочь: (Зайкова) Ирина Федотовна

Мать ребёнка: Зайкова Евдокия Прокопьевна

Смерть
Неизвестно

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