Чесноков Евтихий? Фомич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чесноков Евтихий? Фомич

Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

10.07.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1885 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1879

Отец: Честноков Фома

Мать: не указана

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Крещение
10.01.1905
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Бракосочетание
30.01.1905

Жена: (Чернышков) Анастасия Филимоновна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1905
Смерть
Неизвестно

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