Чесноков Евтихий? Фомич
Место рождения
Дата рождения10.07.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1879
Отец: Честноков Фома
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Крещение
10.01.1905
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Бракосочетание
30.01.1905
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1905
Смерть
Неизвестно