Щербаков Осип Афиногенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербаков Осип Афиногенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Щербаков Афиноген

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анисия

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федор

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимофей

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитрий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергей

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербаков Прокопий Осипович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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