Щербаков Осип Афиногенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Щербаков Афиноген
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анисия
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федор
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимофей
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитрий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергей
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щербаков Прокопий Осипович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно